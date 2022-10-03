Аксёнов и Развожаев отчитались о мобилизации крымчан и севастопольцев

03.10.2022  20:27 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
Новости Украины

Бронежилеты, легкие и прочные шлемы, тактические ботинки с утепленными стельками, спальные мешки и утепленные резиновые коврики, а также комплекты термобелья получат мобилизованные в Крыму резервисты.

Также для службы в зоне СВО крымчане получат 20 беспилотных летательных аппаратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бронежилеты, легкие и прочные шлемы, тактические ботинки с утепленными стельками, спальные мешки и утепленные...

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«Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации. Всесторонняя поддержка наших воинов, всех тех, кто защищает Россию от нацистов, – это наш долг», – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Севастополь также отправил бойцам первую партию груза с необходимыми вещами. 700 пар теплых спальных мешков, карематов, зимних сапог и бутилированная пресная вода понадобятся резервистам, которые сейчас на полигонах 126-й и 810-й гвардейских бригад проходят боевое слаживание.

«Много вопросов было о законности мобилизации – создан чат-бот, линия 122. По всем вопросам будут даны ответы. По спорным ситуациям будем разбираться отдельно. До конца недели каждый, кто обратился – получит ответ», – заверил сегодня на аппаратном совещании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, разбираться с каждым случаем будет специальная рабочая группа, в которую входят представители прокуратуры, комиссариата, военком, представители социального блока правительства, ответственные департамента цифрового развития за линию «122».

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