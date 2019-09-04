Аксёнов может лишиться монопольного руководства Крымом

04.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко

После региональных выборов в Крыму может быть разделена должность главы и премьер-министра республики. Об этом журналистам сообщил руководитель региона Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если это будет нужно и обосновано», – сказал чиновник в ответ на вопрос журналистов о возможном разделении полномочий.

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Нынешний глава Крыма, занимающий одновременно и должность руководителя Совета министров, отметил, что после 8-го сентября его кандидатуру в крымский парламент вместе с еще двумя кандидатами должен будет внести президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Никаких планов с точки зрения кадров, назначений и увольнений не строил. Надо пройти выборы, крымчане должны сказать свое слово, после этого будет решение президента. Как только он его примет, а на эту тему у меня не было никакого разговора, он внесет три кандидатуры в парламент. Если среди них будет моя, то, понятно, будет рассмотрено», – цитирует Аксенова местное информагентство «Крыминформ».

Политолог Николай Кузьмин считает, что разделение должности главы субъекта и руководителя исполнительной власти в Крыму назрело уже давно.

«О необходимости внедрения такой модели Крыма говорить стали практически с начала формирования системы власти в российском Крыму. Скорее всего, в первые, самые напряженные годы совмещение главы республики и председателя правительства было оправдано. Но чрезвычайщина уже года три как закончилась. Вот созрело. Лучше поздно, чем никогда.

Есть разные модели разделения полномочий в субъектах России. Например, такая: у главы региона есть свой аппарат, департаменты которого отвечают за политические и стратегические вопросы. И есть правительство, министерства которого отвечают за отрасли.

К примеру: нынешнее Мининфо станет Министерством связи, а внутренняя и информационная политика уйдут в департаменты аппарата главы республики. Но посмотрим, что у нас придумают. И вообще пойдут ли на такой шаг», – написал Кузьмин в своем блоге.