Аксёнов объяснил, зачем «мотается» в Херсон с автоматом

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Защита Херсонской области лучше всего обеспечит безопасность Крыма и избавит от необходимости вводить экстренные меры. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на первом заседании оперативного штаба по введению среднего уровня реагирования в регионе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне Аксенов побывал в Херсоне, где вместе с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо проконтролировал ход эвакуации населения. Людей организовано вывозят на левый берег Днепра, откуда по желанию они могут выехать в Крым. По предварительным оценкам выезду подлежат 60 тысяч человек.

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«Наша общая позиция заключается в том, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Республики Крым. Для этого и далее будем предпринимать все необходимые меры, в том числе оказание максимального содействия войскам, подразделениям правоохранительных структур на передовой, – заверил Аксенов. – Крым под надёжной защитой, задача – оказать максимальное содействие на передовой, защите города Херсона и Херсонской области».

По словам главы, с введением среднего уровня реагирования жизнь в Крыму никак не изменится. Но чтобы не пришлось применять меры реагирования, необходимо в Херсоне выстроить работу правильно.

«Поэтому я в принципе мотаюсь туда, на территорию, понимаю, что там происходит. И, если мы там правильное решение примем, то нам в Крыму ничего не придётся делать в этой части, поэтому я работаю на опережение, – заявил Аксенов в комментарии «Соловьев LIVE». – Пока в Крыму все спокойно».

Глава Крыма добавил, что мобилизационные мероприятия в сфере экономики, координация всех правоохранительных структур, органов власти для режима работы в условиях близости военных действий изложены в утвержденном плане действий. Все ведомства работают в режиме «желтого» высокого уровня террористической опасности с апреля, и взаимодействие всех служб республики отлажено. Все меры безопасности на ключевых объектах Крыма приняты, под охрану будут дополнительно взяты еще 45 объектов.

В связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения.