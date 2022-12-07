Аксёнов отчитался о помощи добровольцам – из Джанкоя поступили жалобы

Региональные выплаты по 200 тысяч рублей будут получать все добровольцы, которые отправились в зону спецоперации из Крыма. Также этот вопрос будет урегулирован с бойцами, которые живут в Крыму, но приписаны к военкоматам в других регионах РФ.

Об этом сегодня на совещании в Кировском районе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До Нового года решим вопросы, связанные с семьями всех участников СВО – мобилизованных, контрактников, добровольцев. И не важно, кто, где и как выходил, – отметил он. – Мы сегодня говорили с вице-премьером Романовской отработать ситуацию, чтобы добровольцы из других субъектов Российской Федерации, которые приезжали через Крым устраиваться, тоже должны рассчитывать на нашу республиканскую выплату. И те, которые уходили через другие регионы, из Волгограда, Ростова и т.д. Я прошу по всем нашим крымчанам, всем, кто воюет, кто добровольцем уходил с территории республики, ко всем повышенное внимание по всем вопросам».

Аксенов подчеркнул, что больше нельзя называть количество передаваемой на передовую помощи и номера воинских частей, которым она предназначена. Тем не менее, по словам главы, уже получено 4 тысячи пар зимних ботинок, на подходе партия современных бронежилетов и касок. Поэтому в течение недели все обращения по амуниции будут удовлетворены.

«Семьи всех, кто участвует в СВО, охватить повышенным вниманием. Семьи погибших ребят, которые жизни отдали, защищая нашу родину, особым вниманием. По каждой семье должно быть профессиональное закрепление и телефон главы администрации, – поручил глава Крыма. – В целом, на сегодняшний день меры, которые предпринимаются по поручению президента в части развития специальной операции, позволяют говорить о том, что ничего Крыму в этой ситуации не угрожает. С точки зрения беспилотников есть точечная разовая опасность, могут долететь и так далее. Но, тем не менее, системы ПВО совершенствуются, военные сами комментируют, когда идёт срабатывание систем. Я не комментирую, не всегда успеваю, врать не буду. Однозначно, комментировать должны подразделения, которые сбивали тот или иной летательный аппарат. В любом случае, в Крыму все находится под контролем».

Практика показывает, что контроля не хватает. На странице Аксенова в соцсетях крымчане жалуются, что добровольцы уходили на фронт через республиканский военкомат, а контракт подписывали с теми территориальными подразделениями, где им было указано. Теперь таким бойцам отказывают в выплатах и крымских льготах.

Но самая вопиющая несправедливая ситуация сложилась в Джанкое. Как рассказала «ПолитНавигатору» местная активистка Галина Алейникова, местные квартиросдатчики подняли цены на посуточную сдачу квартир до 5 тысяч рублей.

«Я с военными иногда разговариваю, они обижаются, что платят так дорого, чтобы искупаться, постирать и выспаться, – подчеркнула Алейникова. – В противном случае они спят в машинах, скрючившись прямо на руле».

В последнее время арендодатели стали отказывать в длительной аренде жилья, поскольку посуточная выгоднее, а спрос высокий. Такое «динамическое ценообразование» возмущает не только военных, но и гражданских лиц, которые требуют от властей Джанкоя определить для военнослужащих места для отдыха с душевыми и прачечной. В случае необходимости их можно оборудовать в муниципальных заброшках, отремонтировав их силами добровольцев и за средства благотворителей.