Аксёнов ответил собравшемуся «захватить Крым» Умерову

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает все заявления украинского министра обороны Рустема Умерова о захвате полуострова в следующем году фейком, а самого министра – клоуном, которому в школе подзатыльники давал любой желающий.

Об этом Аксёнов заявил в прямом эфире на «Крым24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слушайте, я не комментирую заявления придурков разных и заявления от господина Умерова. Он из Куйбышевского поселения, учился в Бахчисарайском районе. Спрашиваю, что за персонаж? Стал министром обороны Украины, наверное, он какой-то умный, инициативный, дерзкий и так далее. Нет, говорят, клоун, подзатыльников все давали непосредственно в школе. Это вообще ничего из себя не представляющий персонаж. Я разговаривал с его одноклассниками, просто интересно было его понять, логику принятия решений и мыслей этого человека, допустим, чем он занимается. Я понял, что это абсолютная пустота. Просто, для картинки человека каким-то образом поставили, исходя из принадлежности к крымско-татарскому народу. Чтобы показать типа, что это одна из там целей достижения», – пояснил глава региона.

Он заверил, что подавляющее большинство всех крымчан, включая представителей крымско-татарского народа, поддерживают президента Владимира Путина. Это, в том числе, показывают соцопросы населения республики.

«Здесь никто никого уже давно по национальности не делит в этой ситуации. Все понимают, что мы – крымчане, и все относимся друг другу давно с уважением в этой части, у нас цели и задачи на самом деле единые. Просто, такой был посыл, знак, показать, что он крымчанин. Ну, родился в Крыму, проживал. Крымчанином не могу эту тварь назвать. Родился в Крыму, учился, и им будут достигнуты какие-то цели, о которых врали предыдущие два года», – отметил Аксёнов.

Он заверил, что глубоко погружён в вопросы обороны полуострова, и ничего Крыму не угрожает. В первую очередь, благодаря тому, что ребята на передовой отлично выполняют непосредственные боевые задачи.

«Мы должны на все худшие варианты развития событий иметь план. Он есть, чёткий и понятный, на бумаге – и отработан на месте. Включая значительную часть личного состава, которую составляет Крымское ополчение. Ему тоже приписано вооружение и форма, сейчас полностью комплектуемся, уже выезжали на боевые задачи, противодесантные отработки, и в батальонах в обозначенных районах обороны. Никаких проблем не будет. Не слушайте этих фриков, этого Умерова, других там клоунов, которые всегда пытаются как-то себя ассоциировать с тем, что они могут вообще подумать о захвате силовым способом Крыма. Слушайте, дырку им от бублика, а не Крым. О себе им давно надо думать, о том, что они будут отвечать после пленения, соответственно, и после капитуляции», – заключил Аксёнов.