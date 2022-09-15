Аксёнов поддержал инициативу Кадырова направить в зону СВО по батальону от региона

Новости Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по формированию батальонов добровольцев в каждом российском регионе для участия в военной операции на Украине.

От Крыма в зоне СВО воюет батальон «Таврия», и в скором времени к нему присоединятся еще два, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона, – написал Аксенов в своем телеграм-канале. – Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные. Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело».

Кадыров считает, что регионам РФ не надо ждать объявления Кремлём военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам.

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства — это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек – почти армия!» – подчеркнул Кадыров, и добавил, что в таком случае задачи спецоперации можно было бы выполнить в самый короткий срок.

Ни для кого не секрет, что Чечня на сегодня является одним из лидеров по подготовке и отправке добровольцев в зону СВО, отмечает обозреватель Борис Рожин. И подобные призывы отражают простой факт, что принудительная мобилизация на Украине опережает по количеству привлеченной на фронт живой силы добровольный формат пополнения российской группировки на Украине.

«Отсюда, собственно, и продолжающиеся не первый месяц разговоры про необходимость частичной мобилизации, дабы реализовать в ходе боевых действий больший демографический потенциал», – считает эксперт.

Неоднократно на необходимость формировать добровольческие подразделения по региональному признаку указывал военкор Геннадий Дубовой.

«Дабы вся великая наша страна почувствовала прямую причастность к происходящему на фронте, и жители каждого региона переживали бы за своих: как там батальон «Урал»? на каком участке батальон «Москва»? что из снаряжения необходимо батальону «Кубань»? – пояснил он. – Более того, уверен, каждый глава региона может подготовить куда больше 1 тысячи добровольцев. А это значит, что проблема нехватки личного состава, послужившая одной из двух причин нашего отступления на харьковском направлении, будет полностью решена».

Традиционно с критикой выступает известный пессимист – экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он считает, что есть серьезный риск того, что губернаторы не справятся с добровольной мобилизацией, начнутся приписки или, хуже того, отлов граждан на улицах, как это происходит на Украине.

«Предполагаю, что губернские власти не справятся с данной задачей (в абсолютном большинстве) просто потому, что не поймут – как это вообще делать. (При отсутствии собственной гвардии, каковая есть у самого Рамзана Ахматовича)», – рассуждает Стрелков.

Почему губернатор не сможет прибегнуть в этом деле к помощи военных профессионалов – скептик Стрелков не пояснил.