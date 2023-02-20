Аксёнов поддержал Пригожина и призвал к порядку ответственных в МО

Любовь Смирнова.  
20.02.2023 21:59
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, Спецоперация, Украина


Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с заявлением в поддержку ЧВК Вагнер и ее владельца Евгения Пригожина, раскритиковавшего Минобороны за дефицит боеприпасов.

Обращение «музыкантов» было обнародовано еще в субботу, и поддержка Аксенова на третьи сутки говорит, скорее, о согласованной и откорректированной позиции, чем о серьезном конфликте в военном блоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с заявлением в поддержку ЧВК Вагнер и ее владельца...

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«Крымчане, как и вся Россия, поддерживают решение президента о начале проведения спецоперации, цель которой справедливая, благородная и исключительно направленная на защиту интересов нашей большой страны и русских граждан, проживающих на территории подконтрольной украинским националистам. С первых дней проведения специальной военной операции восхищаемся мужеством и героизмом наших воинов, которые даже в самых сложных условиях выполняют все поставленные боевые задачи. Однако функционеры до сих пор не отдают себе отчёт о своей ответственности за то, что происходит. Я имею в виду военные функционеры.

И сегодня я посмотрел обращение моего коллеги Евгения Пригожина и не могу промолчать, просто не имею морального права, – заявил Аксенов. – Поддерживаю действия компании «Вагнер» также, как и других ребят наших Вооруженных сил, добровольцев – всех, кто выполняет сегодня боевые задачи. Однако считаю, что должностных лиц высочайшего ранга Министерства обороны, ответственных за поставку боеприпасов, необходимо привести в чувство.

С 1941 по 1945 год могу сказать таких начальников и генералов ждала бы высшая мера. Понятно, после таких приговоров все остальные бы набрались ума и выполняли свои обязанности более ответственно. Призываю чиновников, пока не прибегли к трибуналу, немедленно выполнить свои обязанности по обеспечению боеприпасами ЧВК «Вагнер» и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации».

Аналитики отмечают, что борьбу с Минобороны в публичном поле начал именно Пригожин, и она неизбежно приведет к ответным действиям, которые пойдут не на пользу общему делу.

Заявление Аксенова последовало после его визита в зону ответственности мобилизованных крымчан, которые уже полгода находятся в зоне СВО. Аксенов сообщил, что пообщался с их командирами, оценил обстановку.

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