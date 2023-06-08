Аксёнов подвёл итоги первых дней украинского «контрнаступа»

Глава Крыма Сергей Аксёнов получает информацию с передовой от командиров подразделений и личного состава. Обмен оперативными данными идет между главами всех прифронтовых территорий, и эта информация не подлежит разглашению – все разборы полетов будут после окончания военных действий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» Аксёнов рассказал, что информацию с передовой получает из первых рук.

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«С точки зрения контранаступления, я думаю сегодня эта повестка забила воду. С нуля часов мне звонки начали поступать и от командиров подразделений, которые на передовой находятся, и в том числе от личного состава. Я и мои коллеги непосредственно находятся на связи, у нас система координации и взаимодействия выстроена со всеми подразделениями практически, кто на передовой находится. Поэтому движение там началось, и к утру ситуация уже была практически полностью ликвидирована. Я имею в виду, что основные силы противника к этому времени уже были остановлены в районе 10 часов практически. Да, там продолжались какие-то действия, но уже с 10:00 практически наступило полное затишье. Не буду в данном случае говорить о результатах, результаты точно там все в нашу пользу. Однозначно наши ребята со всеми задачами справились, спасибо нашим воинам», – подчеркнул глава Крыма.

По его оценке, попытка прорыва на Запорожском направлении всего лишь один из эпизодов, которых будет не мало.

«В целом, могу сказать – сегодня все задачи, которые стояли перед нашими воинами, выполнены с честью. Понимаем, что это лишь эпизод в данном случае, это не основное контрнаступление, которое слишком много рекламируется, слишком много в прессе сегодня звучат выступления различных политиков с той стороны. Мое мнение, что на 99% это дезинформация обыкновенная, такой шум фоновый обыкновенный, который ничего не значит. Никто понятно о своих планах говорить не будет», – подчеркнул Аксёнов.

Он напомнил, что планы наступлений прописывают спецслужбы Великобритании и США, основываясь на полной базе разведданных, в первую очередь, спутникового наблюдения.

«Несмотря на то, что Запад технически в этой части ушёл вперёд, мы видим, что реализовать свои планы в данном случае они не могут. Я не могу и в данном случае не хотел бы, говоря о военных действиях, распространяться о тактике и стратегиях, или обсуждать, в том числе, какие-то узкие места, но те коллеги, которые со мной работают, они знают, что я никогда не молчу. Я просто не всегда в публичном поле что-то говорю, но то, что я докладываю и главе государства, и тем руководителям, которые принимают решение по направлениям, всегда объективную информацию. Решение вправе принять лидер любое, которое ему подсказывает обстановка, и я полностью доверяю президенту, знаю, что он самый главный человек, который заинтересован на сегодняшний день в результативности – ценой малой крови, с сохранением жизни наших солдат добиться победы, и она будет в любом случае, я лично не сомневаюсь», – заверил глава региона.

По его мнению, давать оценки и обсуждать положение на фронте можно будет уже по окончании СВО. Сейчас речь идет о взаимопомощи, поддержке и обеспечении подразделений всем необходимым.

«Ещё раз говорю – у меня есть своё мнение по различным ситуациям. Но я уже говорил, что полный разбор полётов надо будет проводить после того, как мы завершим победой специальную военную операцию. В данном случае круто сейчас говорить, что это война, неважно, идут боевые действия и закончиться они должны только одним – врагу должно быть нанесено поражение, другого быть не может. Поэтому хочу всех успокоить и сказать ещё раз – с точки зрения военной стратегии сегодня наши ребята удержали полностью все ситуации, все позиции, то есть нигде не было никаких вопросов. Тяжёлая была ситуация, – подчеркнул Аксёнов. – Я вот позавчера с Балицким Евгением Витальевичем (врио главы Запорожской области) разговаривал, вчера Денис Владимирович Пушилин звонил, мы там долго общались, сегодня с Сальдо Владимиром Васильевичем. То есть знаю глубоко, что происходит, в данном случае, мы поддерживаем друг друга с губернаторами, понимаем, что им сегодня не просто там на территории, им сложнее, чем крымчанам было. Но хочу сказать, что стержень есть, а стержень – это вера в нашу страну, вера в то, что происходит, в наше дело правое, доверие президенту, прежде всего. Это то, что цементирует сегодня гражданское общество».