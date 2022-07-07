Аксёнов потребовал покончить с бардаком в Судаке к 1 сентября

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К 1 сентября в Судаке должна быть полностью решена проблема водообеспечения. Такое поручение по итогам совещания по проблемным вопросам Судака дал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Вода будет подаваться круглосуточно, а не по графику, как сейчас», – заверил глава.

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Треть населения Судакского региона воду получает по графику, каждый десятый потребитель пользуется привозной водой. По словам министра ЖКХ Крыма Сергея Донца, проблема не в количестве воды, а в состоянии водоводов, которые не выдерживают нужный объем и рвутся.

Сейчас строится новый водовод из Феодосии в Коктебель и дальше через Щебетовку в Судак. На 15 июля запланирована врезка водовода в резервуары чистой воды, после чего проблема с водоснабжением в городе будет снята.

Что касается прилегающих сел, то больше всего от нехватки воды страдает Новый Свет, где тоже нашли накопительные резервуары на территории пансионата «Крымская весна» для дальнейшего распределения по потребителям. В Солнечной Долине и Богатовке вода появится за счет строительства нового водовода к молодежному центру «Таврида-АРТ».

В то же время городским властям предстоит отключить от водо- и электроснабжения незаконные объекты на набережной, которые по всем признакам являются самовольными строениями. Таких насчитали 45 штук, в том числе 27 нестационарных торговых точек. Кроме того, предназначенные для продажи сельхозпродукции собственных хозяйств места предприниматели переделали в кафе и закусочные. К проверке законности таких преобразований глава Крыма попросил подключить прокуратуру.

«Министру сельского хозяйства в наследство досталась эта ситуация, пусть проверит комиссионно в министерстве, кому выдавали и на каком основании сведения, что данный предприниматель является сельхозпроизводителем, что соответственно позволило ему без конкурсных процедур получить (места — ред.). Я считаю, что прокуратуре здесь тоже нужно включиться в процесс», — отметил глава Крыма.

Также Аксенов попросил правоохранителей проверить деятельность предпринимателей, которые передают в субаренду торговые места, причем по цене в 20 раз превышающую уплату в бюджет Судака. Только один предприниматель за 26 торговых точек вносит в бюджет 70 тысяч рублей в год, а пересдает их за 1,5 миллиона рублей.