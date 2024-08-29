Аксёнов потребовал вывести на свет всех должностных лиц, ответственных за миграционную политику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нелегальные мигранты – это не вопрос дефицита рабочей силы, это желание отдельных предпринимателей заработать больше – и меньше потратить на оплату труда. Кроме предпринимателей, есть конкретные должностные лица, тоже заинтересованные в трудовой миграции.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Кто бы что ни говорил с точки зрения экономики, что рабочих рук недостаточно и так далее, и под этим соусом завозил в значительной части враждебный контингент, в первую очередь – мужской, – вообще не понимаю, какая цель? Вернее, цель понятна. Если чисто воспринимать ситуацию, то отдельным группам предпринимателей просто выгодно получать дешевые рабочие руки. И ничего более того, что кто-то хочет заработать больше, чем обычно, в этом нет. Можно говорить, что угодно: никакой нехваткой рабочих рук не объяснишь необходимость завозить людей из тех стран, где русофобская политика, и в школьном курсе истории людям преподают, что Российская Федерация что-то опять аннексировала, куда-то вторглась, что-то разрушила. Поэтому и привозить рабочих из таких стран точно контрпродуктивно», – считает он.

По словам главы региона, гастарбайтеры из стран антироссийского лагеря – отличная почва для вербовки украинскими спецслужбами. Все это требует публичных оценок работы конкретных ответственных лиц.

«Не частичные меры, когда несколько человек арестовали. Сегодня ряд изданий опубликовали итоги работы комиссии по незаконным мигрантам – 630 тысяч человек. Уверен, что если такая цифра звучит официально, то, значит, она раза в три больше. И нужно поголовно спросить всех сотрудников, кто участвовал в допуске, чьи подписи стоят под тем, что непонятно кого запустили нашу страну», – указал Аксёнов.

Он добавил, что после формирования нового состава парламента в Крыму вернутся к вопросу ужесточения ответственности за нелегальную миграцию.