Аксёнов предпринял ряд мер для разблокирования КПП – однако проблемы возникли в Мелитополе

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Новости Украины

Родители с маленькими детьми, беременные, инвалиды и грузовики со скоропортящийся товаром будут проходить пограничный контроль на въезд в Крым вне очереди.

Такое решение сегодня в Джанкое приняли на совещании по вопросу увеличения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принято решение с сегодняшнего дня разрешить прохождение пограничных пунктов вне очереди родителям с детьми до трех лет, беременным женщинам и инвалидам. Также вне очереди будут проходить предприниматели со скоропортящейся продукцией: овощами и фруктами, молочной продукцией и живой рыбой, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Стенды с данной информацией будут размещаться за два километра до каждого пропускного пункта».

Глава региона напомнил, что уже ведется работа по расширению пропускных пунктов. До 1 июля необходимо сократить время ожидания на границе до 4 часов.

Кроме того, к 20 июня все подразделения Пограничного управления должны быть укомплектованы сотрудниками в таком количестве, которого будет достаточно для выполнения возросшего объема работы.

Тем временем у грузоперевозчиков возникли проблемы с передвижением по Запорожской области. Местная администрация ввела некий «желтый пропуск» для грузоперевозчиков без четкого регламента – как и где его получить. В результате сотни фур остановились на въезде в Мелитополь.

«Возникает простой вопрос: как крымскому, российскому перевозчику получить эти пропуска? Выезжать в администрацию в Мелитополь? Из Симферополя, Краснодара, Москвы? Ездить за каждым пропуском? Если фуры постоянно курсируют и имеют разные госномера, – задается вопросом глава Ассоциации грузоперевозчиков Крыма, экс-министр транспорта Анатолий Цуркин. – Сегодня доставка грузов в Запорожскую область заблокирована. Данные действия мгновенно подтолкнут рынок к дефициту и росту цен в разы, которые никто не сможет после опустить вниз».

Напомним, власти готовятся ввести дополнительные полосы для пропуска грузовиков через погранпосты. К 20 июня в Джанкое добавятся 4 полосы, столько же в Армянске и 3 в Перекопе. В общей сложности за сутки через пункты пропуска смогут проходить до 1 тысячи грузовиков.