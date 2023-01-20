Аксёнов привлёк известного конструктора к формированию крымской группы контрснайперов

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Под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова на полуострове формируют контрснайперское подразделение для участия в СВО.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил конструктор дальнобойных высокоточных винтовок Владислав Лобаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формирование такого подразделения в виде “пожарной команды” сейчас в самом разгаре. Это позволит воюющим частям, которые по каким-то причинам не озаботились приобретением высокоточного современного снайперского оружия или не смогли организовать подготовку, либо не успели, получать такие контрснайперские услуги, если можно так выразиться. Когда специализированное подразделение должным образом подготовленное и оснащённое будет выполнять задачи на самых горячих участках фронта, где очень высока активность снайперов противника, выполнять задачи как нужно и как должно», – пояснил Лобаев.

По его словам, данное подразделение сможет компенсировать некоторые недостатки в оснащённости и подготовке снайперов.

«Создание данного подразделения курирует лично Сергей Валерьевич Аксёнов, это вообще его инициатива, как и создание учебного центра и школы подготовки снайперов. Эта идея давно витала в воздухе и потребность эта была озвучена со стороны многих бойцов. Это первый такой шаг в современной истории и в истории этой войны. Буквально частная инициатива высокопоставленного должностного лица выразилась в форме создания реального боевого подразделения. Очень хорошо оснащённого и способного действительно выполнять самые сложные снайперские задачи», – добавил Лобаев.

Конструктор-оружейник заверил, что подразделение обеспечат всем спектром оружия, и уже несколько десятков винтовок находятся в его распоряжении. Производство снайперских винтовок работает в три смены и готово удовлетворять всевозрастающие потребности. Но, как выяснилось, один патрон для такой виновки стоит 3,5 тысячи рублей, а сама винтовка Лобаева не принята на вооружение Минобороны РФ. Поэтому крымская инициатива сейчас очень кстати.