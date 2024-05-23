Аксёнов призвал дать бой мигрантским группировкам всей силой государственной власти

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Миграционная политика привела к тому, что прибывшие на заработки готовы взять оружие для защиты своих корыстных интересов.

Фактически происходит формирование группировок, готовых стать армией, подчеркнул в эфире «Крым 24» глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что мигранты приезжают из бедных стран. Для защиты своих интересов они здесь группируются, и, к сожалению, мы практически каждый день видим задержание тех или иных пособников, которые организовывали нелегальный миграционный поток. Различные опросы в соцсетях показывают, что до 40% мигрантов, которых в стране более 14 млн, для защиты своих интересов готовы взять в руки оружие. Я не понял, мы что тут внутри под кого-то армию готовим, которая будет чьи-то интересы защищать? А чьи интересы они собираются защищать, я не понял вообще. Что вообще за группирование такое происходит?», – возмущен Аксёнов.

Он признался, что «приходит в бешенство» от вызывающего поведения мигрантов, оскорбляющих и не уважающих страну, которую воспринимают, как «дойную корову».

«Всегда хочется превысить пределы необходимой самообороны в таких ситуациях – это просто, ну, недопустимые вещи. А потом эти же кадры стоят, сопли с носа текут, просят прощения, слова выдавить не могут. Это всё смешно смотрится. До этого ведут себя как петухи расфуфыренные по отношению к слабым, ещё и группой кого-то избивают», – подчеркнул Аксёнов.

По его словам, необходимо защитить российскую многонациональную идентичность.

«И, в первую очередь, Россия – для граждан Российской Федерации. Всё. Мы с уважением ко всем относимся, но формировать анклавы, в которых непонятно, что происходит… Люди вынуждены формировать русские общины – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на Урале и так далее. Этого быть не должно. Государство должно регулировать ситуацию и реагировать на все вопросы, безопасность жителей России – вопрос номер один», – заключил глава Крыма.