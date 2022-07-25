Аксёнов продлил режим террористической опасности

25.07.2022  21:19 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил высокий «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа.

Он действует на территории шести муниципалитетов и касается повышенной готовности правоохранителей и охраны объектов инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил высокий «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа. Он...

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До 9 августа «желтый» уровень террористической опасности распространяется на города Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский и Красноперекопский районы.

Под повышенный контроль переведены объекты транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, энергетики, промышленности и водного хозяйства.

Высокий («желтый») уровень террористической опасности касается организации работы правоохранительной системы и спецслужб, а также органов власти. От граждан просят проявлять бдительность и, в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы. «Желтый» уровень действует в республике с 11 апреля и распространяется на приграничные регионы.

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