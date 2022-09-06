Аксёнов прокомментировал инициативы президента РФ в туристической сфере

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На площадках Восточного экономического форума президент Владимир Путин поручил проработать вопрос создания крупных федеральных курортов на побережьях Черного, Каспийского, Азовского, Балтийского морей и в дальневосточном Приморье.

В Крыму такие курорты должны быть круглогодичными и базироваться уже на имеющихся бальнеологических ресурсах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что одним из актуальных для Крыма вопросов, который поручил проработать президент по итогам заседания, является возможность для самозанятых граждан сдавать в аренду нежилые помещения – апартаменты.

«На сегодняшний день такая практика применяется по отношению к квартирам, – уточнил Аксенов. – Это позволит, с одной стороны, легализовать еще один вид деятельности, в котором могли бы работать самозанятые, а с другой – обеспечить дополнительные доходы в республиканский бюджет».

Главный для Крыма вопрос, который не решается на протяжении нескольких десятилетий, касается легализации гостевого жилья в частных домах. По самым приблизительным подсчетам, в секторе ИЖС находятся около 9 тысяч объектов на 160 тысяч койкомест, готовых при легализации принести около 100 миллионов рублей налогов.

По действующей системе принимать постояльцев посуточно в жилом секторе нельзя, поскольку такая деятельность приравнивается к гостиничной, которая с 2020 года может осуществляться только в нежилом фонде. Включить в федеральное законодательство понятие «гостевого жилья», в котором могут жить как хозяева вне сезона, так и туристы во время отпуска, Крым предложил еще несколько лет назад. Но этот проект до сих пор не принят Госдумой.

Также, по словам Аксенова, президент поручил активнее использовать потенциал морского побережья, поскольку отдых на море пользуется огромным спросом у граждан страны. Это требует создания всесезонных федеральных курортов с крупной комфортной инфраструктурой. В прошлом году правительство Крыма заявило о строительстве курортного города на Западном побережье, рассчитанном на одновременный прием и размещение до 50 тысяч человек.

Проблемы возникли на этапе проектирования – прибрежные земли оказались розданы в частную собственность, коммуникации не позволяют строить масштабные объекты, а инженерные сети не выдержат дополнительной нагрузки. На Южном берегу Крыма нужно приводить в порядок берегоукрепительные сооружения, многие из которых дважды отработали предельный срок эксплуатации. Без волнорезов, берм и бетонных набережных курорты ЮБК превратятся в неудобья с каменистым берегом, утратив туристическую привлекательность.

Что касается пешеходного туризма, где Крым в советское время держал марку главного круглогодичного полигона для зашиты звания мастера спорта, то многие тропы давно перегорожены заборами новых усадеб, выстроенных как в украинское время, так и на проданных по российскому законодательству участках. Достаточно пройтись по знаменитой «Царской тропе» от Ливадии до Нижней ореанды, чтобы ощутить себя «подзаборным» гостем крымского южнобережья. Вход на Боткинскую и Штангеевскую тропы стал платным из-за перехода Ялтинского горнолесного природного заповедника на федеральный уровень.