Аксёнов прокомментировал влияние мазутного разлива на турпоток в Крыму

Ликвидация розлива нефтепродуктов в Керченском проливе не повлияла на курортный сезон в Крыму, и бронирование отдыха идет высокими темпами. Однако часть набережных и пляжей закрыты для восстановительных работ после «шторма века» в ноябре 2023 года.

Об этом в эфире «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бронирование есть, и на сегодняшний день оно уже превышает показатели прошлого года. Конечно, своих нюансов хватает, не восстановлены все набережные после «шторма века». Мы максимально сейчас размещаем информацию в открытом доступе, чтобы люди понимали, какие карты пляжей у нас не будут работать по тем или иным причинам, и их восстановление будет в 2026 году. Стараемся делать так, чтобы жители и приезжие были информированы о реальном положении дел. И по мазуту совместно с Краснодарским краем сопротивляемся, ликвидируем последствия той аварии. Коллеги из Краснодарского края – это наши партнёры, поэтому у нас никакой конкуренции в этой части нет – за туриста, климат, атмосферу. Совместно стараемся решить вопросы безопасности и комфорта отдыха на Черноморском побережье», – заверил он.

Глава Крыма сообщил, что правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива мазута продолжает работу.

«У нас по Крыму ситуация стабильная. На прошлой неделе в результате воздушного наблюдения и пеших обходов пятен не обнаружено ни на берегу, ни в акватории. Возникающие пятна убираются своевременно, в течение суток ликвидируются последствия. Поэтому в целом готовность к летнему сезону на высоком уровне находится», – сказал Аксёнов.

Ожидание контроля для проезда по Крымскому мосту по-прежнему не должно превышать 1 часа, что, по словам Аксёнова, без «воздушных тревог» вполне соблюдается. Безопасность в приоритете с точки зрения проезда моста, поэтому все действия направлены, прежде всего, на защиту граждан.