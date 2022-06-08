Аксёнов: Путин поручил Шойгу, чтобы Крым не пострадал

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Новости Украины

Российская армия приняла все меры для того, чтобы Крым не пострадал во время проведения спецоперации на Украине. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, фронт удален от полуострова, что позволяет не беспокоиться о его безопасности.

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«Российские Вооруженные силы обеспечивают безопасность на Крымском полуострове в полном объеме. Мы же видим, что третий месяц идет специальная военная операция, фронт от нас удаляется так или иначе, поэтому понимаем, что прикрыты все стратегически важные объекты, понимаем мечты украинских националистов и Зеленского удар по Крымскому мосту нанести и так далее. Могу сказать, что с точки зрения безопасности армией Российской Федерации, по поручению президента, министром обороны приняты все меры для того, чтобы Крым не пострадал», – заявил Аксенов.