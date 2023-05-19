Аксёнов: ПВО не может прикрыть всю территорию Крыма

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Полностью перекрыть воздушное пространство над Крымом от прилетов возможности нет. ПВО, прежде всего, работает на защиту крупных инфраструктурных объектов, а для защиты гражданских разработан некий комплекс мер, сообщил в эфире телеканала «Миллет» глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гарантирую, что Крым – российский и российским навсегда останется, в этом может никто не сомневаться. Я лично отвечаю, в том числе, и за фортификационные укрепления, и лично за подготовку по выходным добровольческих подразделений. Знаю, что сил хватит более чем. На сегодняшний день и сама география, и рельеф, и структура полуострова позволяет говорить, что ни одна бандеровская сволочь на полуостров не ступит, это 100%, – заверил он.

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– С точки зрения прилётов может быть всё, посмотрим. Здесь как раз вопрос Вооруженным силам Российской Федерации, что коллеги предпринимают все необходимые меры. Количество средств ПВО закрыто, понятно. Но для самых главных ключевых объектов достаточно. К сожалению, не все объекты гражданской инфраструктуры сегодня средствами ПВО есть возможность защитить. Надеюсь, что удача и та работа, которая была сделана, позволит нам, в том числе от обстрелов и от дронов, налёты предотвратить. На крупные объекты инфраструктуры, прежде всего, военные объекты, топливной энергетики. Поэтому всё все равно будет по-нашему. Никого этим не проймёшь, мы знаем, что мы путь свой выбрали в 2014 году и от него не отступим».

Глава Крыма добавил, что треть крымчан готовы стать под ружье в случае необходимости, и на полуострове есть, чем вооружить добровольцев.

«Задачи, поверьте, все по силам. Крымчане люди настойчивые, целеустремленные, умные, – И мы видим, что у нас и по любой социологии количество желающих в случае необходимости поддержать российский Крым, Россию в СВО более там 30%. Поэтому у нас мобилизационный ресурс большой, оружия хватает, вооружение есть полностью, я за это отвечаю. Так что двигаемся теми решениями, которые принял президент – безопасность Крыма обеспечена в полном объёме», – заключил Аксёнов.