Аксёнов распорядился по размерам единовременных крымских выплат за ранения бойцам СВО

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Новости Украины

В Крыму дополнили меры финансовой поддержки военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации.

Распоряжением Совмина, за легкое ранение бойцам с крымской пропиской будут выплачивать по 100 тысяч рублей, за средней степени и тяжелое – по 200 тысяч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изменения внесены в постановление Совмина, которым определена региональная выплата в размере 200 тысяч рублей на каждого мобилизованного или добровольца.

«В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим легкое увечье (ранение, контузию, травму) во время специальной военной операции, будет оказана разовая материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, а получившим увечье средней тяжести или тяжелое увечье – 200 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета и резервного фонда Совета министров Республики Крым», – сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Сегодня же на передовую отправилась очередная партия гуманитарной помощи: генераторы, портативные газовые плиты и баллоны к ним, удлинители, медикаменты, белье, предметы первой необходимости и многое другое. За счет крымского бизнеса воинам отправлено более 1000 спальников.