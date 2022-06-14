Аксёнов рассказал, что ждёт Крым после ПМЭФ

14.06.2022  21:32 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Финансы, Экономика


Крым представит на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15-18 июня, инвестиционные соглашения на сумму более 60 миллиардов рублей.

Проект рассчитан на создание более полутора тысяч новых рабочих мест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым представит на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15-18 июня, инвестиционные соглашения на...

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«Основной акцент делается на проекты в сельском хозяйстве, сферах туризма, рекреации, строительства, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Не случайно выбраны регионы в западной и восточной части Крымского полуострова, не обойден вниманием север Крыма. Это перспективные направления для вложения инвестиций. Не исключаю, что по итогам форума соглашений будет больше, вырастет и сумма инвестиций».

В прошлом году на площадке Петербургского международного экономического форума Крым подписал несколько соглашений по строительству рекреационных комплексов на западном побережье полуострова. За 14 миллиардов рублей в Сакском районе построят Alean Family Resort & SPA, за 4,3 миллиарда – несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплексы в селе Оленевка на мысе Тарханкут.

Одним из проектов, представленных как инвестиционный, стало соглашение на строительство жилого комплекса в поселке Партенит на Южном берегу Крыма. Обозревателей смутило то, что возведение 11 домов по 16 этажей представлено как вклад в экономику республики, а не девелоперский проект, который обогатит застройщика и только усилит нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру поселка, у которого в открытом доступе осталось всего 500 метров пляжа.

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