Аксёнов рассказал, что ждёт Крым после ПМЭФ

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Крым представит на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15-18 июня, инвестиционные соглашения на сумму более 60 миллиардов рублей.

Проект рассчитан на создание более полутора тысяч новых рабочих мест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной акцент делается на проекты в сельском хозяйстве, сферах туризма, рекреации, строительства, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Не случайно выбраны регионы в западной и восточной части Крымского полуострова, не обойден вниманием север Крыма. Это перспективные направления для вложения инвестиций. Не исключаю, что по итогам форума соглашений будет больше, вырастет и сумма инвестиций».

В прошлом году на площадке Петербургского международного экономического форума Крым подписал несколько соглашений по строительству рекреационных комплексов на западном побережье полуострова. За 14 миллиардов рублей в Сакском районе построят Alean Family Resort & SPA, за 4,3 миллиарда – несколько коттеджных поселков, спортивно-развлекательный парк, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплексы в селе Оленевка на мысе Тарханкут.

Одним из проектов, представленных как инвестиционный, стало соглашение на строительство жилого комплекса в поселке Партенит на Южном берегу Крыма. Обозревателей смутило то, что возведение 11 домов по 16 этажей представлено как вклад в экономику республики, а не девелоперский проект, который обогатит застройщика и только усилит нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру поселка, у которого в открытом доступе осталось всего 500 метров пляжа.