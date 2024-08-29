Аксёнов рассказал, что ждёт крымских «ждунов» в настоящем и будущем

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Активность крымчан помогает выявить агентов в соцсетях и «ждунов», которым лучше скоротать время в ожидании ВСУ на тюремных нарах (на фото – шахматный турнир в СИЗО Симферополя).

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря гражданам были вскрыты многие вопросы передачи информации вражеской резидентуре. Ну и с тем, как ведут себя конкретные «ждуны», которые понятно, что ждут. Они не дождутся никогда, без вариантов. Но с помощью ответственных граждан выявляем вражеские сети, формируем повестку, и вопросы безопасности сегодня без граждан никак состояться не могут. Могу гарантировать одно: поясним всё после достижения целей специальная военной операции. Я разложу всё до деталей, как была организована оборона, что этому предшествовало, какие причинно-следственные моменты были, на основании которых принимались решения. Могу вас заверить в одном: гарантированно никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы полностью в любом без исключения направлении», – заверил глава Крыма.

Он подчеркнул, что благодаря активности граждан провокации удается пресечь еще на стадии формирования.

«Могу сказать, что люди активно участвуют в ситуации, пишут, обращаются, выявляют иноагентов – и правильно делают. То есть, если рядом враг, если он высказывается открытым текстом, что «подождите, скоро вам там» и так далее, ну всё, значит ждать надо в тюрьме. Никаких проблем нет. А потом ехать отрабатывать, проходить штрафбат. Захочет кто уехать на ту сторону после достижения целей специальной военной операции, когда мы победим, – пожалуйста, пусть едут, куда хотят. Чем меньше здесь будет этого болота, тем лучше. Не нравится здесь жить – езжайте в другую страну, стройте там свои порядки. Учить здесь никого не надо. Есть законы Российской Федерации, есть наша история, наши традиции многонационального народа, история отношений. Это всё мы сохраним, как это было – и как наши предки это делали», – заключил Аксёнов.