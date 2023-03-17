Аксёнов рассказал, где служит его сын, ушедший добровольцем на СВО

Любовь Смирнова.  
17.03.2023 14:50
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация


Сын главы Крыма Сергея Аксёнова Олег служит в разведроте морской пехоты на Херсонском направлении.

Об этом сам Аксёнов рассказал в эфире канала «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сын главы Крыма Сергея Аксёнова Олег служит в разведроте морской пехоты на Херсонском направлении....

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«Он добровольцем служит, виделись с ним, ездил на прошлой неделе. В Мелитополь, когда возвращался, заезжал, – рассказал глава Крыма. – Настроение как у всех боевое, в морской пехоте разведывательном подразделении служит. Служит как все, прошлую неделю дежурил по хозчасти, ночные дежурства, караулы – все, как положено», – рассказал руководитель республики.

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