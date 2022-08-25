Аксёнов рассказал, как центр поддержит простаивающий аэропорт Симферополя

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Аэропорт «Симферополь им. Айвазовского» получит субсидию в 577 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ.

С 24 февраля аэропорт не работает из-за специальной военной операции на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О господдержке главной воздушной гавани Крыма сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Такое решение принято по результатам отбора получателей субсидии – 11 аэропортов центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены. Поддержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала», – уточнил Аксенов.

Работа аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя была приостановлена с 24 февраля. Росавиация еженедельно продлевает режим временного ограничения полетов, последняя дата – 29 августа.

Ограничения на полеты повлекли сокращение турпотока в Крым. Во-первых, время на поездку в поезде из Москвы в Крым составляет 36 часов, и тратить три дня отпуска на дорогу для современного человека непозволительная роскошь, а во-вторых, цена на билет в вагон-купе в сезон может достигать 15 тысяч рублей в одну сторону, поскольку перевозчик определил динамическое ценообразование – чем выше спрос, тем выше цена. Тем не менее, в августе отдыхающие заполнили отели Крыма, поскольку в Сочи свободных мест просто не осталось.

В прошлом году пассажиропоток аэропорта «Симферополя» составил 6,8 миллионов человек. Из них больше 4 миллиона в период летней навигации.