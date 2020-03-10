Аксёнов сообщил данные о ситуации с водой в Крыму

10.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Ситуация с заполняемостью водохранилищ позволяет не вводить ограничения водоснабжения в Симферополе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Введения графика подачи воды в Симферополе не планируется, водообеспечение города остается штатным… Ситуация по обеспечению водой находится на уровне 2016 года», – заверил чиновник.

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По данным Аксенова, с начала 2020 года в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, поступило более 9 миллионов кубометров воды.

Самый высокий уровень заполняемости – 78% – у Аянского водохранилища (оно, правда, и самое маленькое – 3,9 млн кубометров). А вот Симферопольское водохранилище объемом в 35 миллионов кубометров заполнено только на 33,3%.

При этом со стороны федерального центра дополнительно выделено 160 миллионов рублей для проведения ремонтно-восстановительных работ водоводов.

Напомним, что Украина отказывается от возобновления поставок воды в российский Крым.

«Наивно думать, что поставки воды в Крым поменяет настроения в Крыму, и крымчане почувствуют себя украинцами и дружно вернутся в Украину. Будет прямо противоположная реакция – это будет означать ту самую капитуляцию, неофициальное и неформальное признание российского статуса Крыма», – заявил киевский политолог Владимир Фесенко.