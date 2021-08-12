Аксёнов сообщил, почему Зеленский сохраняет квартиру в Крыму

12.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет в собственности своей семьи квартиру в крымской Ливадии, вероятно потому, что планирует попросить политическое убежище у России в случае угрозы для себя на Украине.

Об этом в рамках «прямой линии» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Аксенова, все потуги Киева, в том числе создаваемая «Крымская платформа», не помогут Украине вернуть контроль над полуостровом.

«Никаких возможностей вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира – мы навсегда вернулись на историческую Родину. Поэтому все рассказы крутятся об одном: «У них упадет уровень жизни, и они подумают, что надо возвращаться на Украину». Ну, бред сумасшедшего! При всех наших недостатках, при том, что я никогда не идеализирую ситуацию, и при том, что всегда надо более эффективно работать, я уверяю, что мы двигаемся точно быстрее, чем они. Я имею в виду украинские власти. С гражданами Украины мы всегда найдем общий язык, понимание. Большинство граждан Украины не испытывают враждебности ни по отношению к крымчанам, ни к другим россиянам, что бы они не делали, и какие бы опросы не проводили. Мы такие же, одной крови, жили вместе… Многие имеют бизнес здесь, у господина Зеленского тут квартира есть. Держит, если вдруг политическое убежище придется просить впоследствии, с Украины. Но мы его выдадим, правда, без сомнений. Поэтому что я могу сказать – наступают они сами на свое развитие. Украина без России развиваться динамично и системно не сможет», – заявил Аксенов.