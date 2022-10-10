Аксёнов: Таким ход СВО должен был быть с первого дня – закончили бы уже в мае

10.10.2022  13:00 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Крымский мост оказался прочнее Украины и будет стоять через сотни лет после того, как от этого геополитического недоразумения не останется и следа. Об этом заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Атака на Крымский мост серьёзно повлияла на крымчан. Этот случай, даже не звонок, а набат — призывает всех нас к дисциплине и бдительности, заставляет перейти на мобилизационный режим, – отметил глава парламента. – Мы также должны помнить, что спокойная жизнь для нас наступит только после полного разгрома режима киевских наркоманов и авантюристов».

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Крымский мост оказался прочнее Украины и будет стоять через сотни лет после того, как...

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью изменение подходов к проведению специальной военной операции.


«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», – заключил Аксенов.

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