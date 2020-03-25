Аксёнов требует показательный суд над крымчанами, скрывшими поездки в очаги пандемии

25.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крымчане, скрывшие факты своих поездок за рубеж, в страны, где бушует эпидемия коронавируса, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Об этом в рамах заседания штаба по противодействию коронавирусу, заявил глава Крыма Сергей Аксенов и потребовал «отправить по этапу» таких жителей республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда у нас будет первый осужденный за сокрытие данной информации? Прямо вот первый персонаж – возьмите и отработайте на первом, кто попался, все приемы рукопашного боя отработайте.

Вот просто, все, что можно – всем остальным будет неповадно в данном случае. Будут понимать, что на них свет клином не сошелся.

Я прошу персонально всех пофамильно, тех, кто засветился в плане сокрытия информации, быстро отработайте практику уголовного преследования. И практику осуждения сформировать. Как только первый поедет на этап, коллеги, сразу все встанет на свои места», – заявил Аксенов.