Аксёнов: У русофобов должна земля гореть под ногами – по всему миру

07.06.2022  22:38 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Сопротивление, Украина
Новости Украины

Преследование русофобии в других странах должно быть адекватным тому давлению, которое оказывается на русских за рубежом.

Такое мнение на пленарном заседании Ливадийского клуба в рамках XV международного фестиваля «Великое русское слово» высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Преследование русофобии в других странах должно быть адекватным тому давлению, которое оказывается на русских...

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«Русофобия в недружественных странах приняла запредельно дикие формы, – подчеркнул он. – Отвратительной обыденностью стали нападения на русских, на россиян со стороны отмороженных граждан Украины на территориях третьих стран. Местные власти смотрят на это сквозь пальцы. Русским ясно дают понять, что их ставят вне закона. Что никакие нормы и правила так называемого цивилизованного мира в их отношении не действуют. Что единственный способ избежать репрессий – это осудить Россию и отречься от нее».

В этой ситуации, по мнению Аксенова, необходимы самые решительные меры для защиты прав наших соотечественников, где бы они ни проживали. И эти меры должны быть максимально жесткими и эффективными: организация юридического преследования русофобов, экономические меры, создание общественного мнения, резонансные публичные акции. Для этого нужна активизация усилий по всем направлениям.

«Надо вкладывать средства в общественные и юридические организации, в средства массовой информации, в формирование общественного мнения, – убежден Аксенов. – Возможно, для консолидации действий всех заинтересованных сторон необходимо создать отдельную структуру в составе Россотрудничества».

Глава Крыма сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение между республикой и Россотрудничеством о всестороннем взаимодействии. В числе главных вопросов будет работа с зарубежными соотечественниками, прежде всего, на территории бывшей Украины. Сейчас такая работа ведется в рамках соответствующего плана, который был утвержден в конце прошлого года.

«Наши соотечественники вне зависимости от их национальности и гражданства должны быть уверены, что Россия не даст их в обиду. Русофобия должна стать не менее убыточной и отвратительной во всех отношениях, чем антисемитизм, – подчеркнул Аксенов. – Наше спасение – это наших рук дело».

По словам главы Крыма, «русский мир» возвращается в свои исторические границы, потому что Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области – это и есть Россия.

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