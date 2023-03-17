Аксёнов: ВСУ могут получить приказ начать наступление на Крым

Любовь Смирнова.  
17.03.2023 15:05
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал строительство линий укреплений на севере Крыма – на Перекопском перешейке и подъездах к нему. ВСУ действительно могут попытаться начать продвижение к полуострову.

Об этом чиновник рассказал в эфире канала «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал строительство линий укреплений на севере Крыма – на Перекопском...

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«Должен быть элемент гарантии, то есть не просто слова, возможность или «мы сделаем» и «мы думаем» – должна быть гарантированная безопасность. Поэтому Крыму миллион процентов сегодня ничего не угрожает, и если у них ум есть, они сюда не сунутся, потому что положат здесь всё, что можно.

Мы готовимся, у нас было время подготовиться. Хочешь мира – готовься к войне, поэтому я чётко знаю, кто, где за кем закреплён, – подчеркнул Аксенов. – Да, у нас дополнительно (добровольцев) достаточное количество. Я просто численность не могу назвать, но уже из тех, кто воевал. Мы не просто списки на бумаге сделали, а уже обговорили с каждым.

Дай Бог, что до этого не дойдёт, что не придётся применять это всё на практике, но я считаю, что элемент гарантии для того, чтобы крымчане спали спокойно, должен быть обеспечен».

Аксёнов допустил, что ВСУ предпримут попытку наступления.

«Условные попытки наступления где-то могут быть. Но вы же понимаете, что для Зеленского любое наступление – это возможность продать себя дороже на Западе. Он просто пытается показать, что украинские войска еще сохраняют высокую боевую активность. Байден приезжая, и директор ЦРУ упрекали их как раз в низкой активности, соответственно для них любое продвижение – это возможность требовать что-то у Запада. Вот прямая взаимосвязь, товарно-денежные отношения. Поэтому раз они не двигаются, Запад им ничего не даёт, либо ограничивает, либо поджимает их. Нужна кровь, нужен конфликт, и человеческая жизни для них ценности никакой не имеет», – сказал руководитель республики.

По его словам, упавший беспилотник США как раз координировал действия американцев, которые маскируются в рядах ВСУ.

«Они наводят на цели соответственно свои же подразделения, которые работают на территории Украины. У украинцев-то ничего не было, еще до «95 квартала» Зеленского там всё, что можно, уже было продано. Поэтому, по сути они (американцы), руководят своим вооружением, которое поставили на Украину».

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