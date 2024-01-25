Аксёнов ввёл между Крымом и Херсоном режим госграницы. Что это значит

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Пункты пропуска на Севере Крыма переходят в режим работы государственной границы.

Это следует из указа главы Крыма Сергея Аксёнова, опубликованного на официальном портале правительства республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Особый режим перемещения между Крымом и Херсонской областью вводится «с целью локализации угроз безопасности».

Пунктами пропуска обозначены «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп», и вне их пересекать административную границу запрещено. На пунктах пропуска, как и прежде, осуществляется паспортный контроль, досмотр транспортных средств и багажа.

«Формально для пассажиров и грузовиков ничего меняться не будет. Сегодня досмотровые мероприятия проводятся на КПП въезда/выезда на границах полуострова», – пояснил экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин.

«Указ еще раз четко дает понять перечень требуемых документов для граждан и транспортируемых грузов при пересечения данных КПП. Пересечение КПП приравнено к регламентам пересечения государственной границы. Также стоит обратить внимание, что никаких таможенных процедур тут не проводится, хотя сотрудники Федеральной таможенной службы присутствуют на КПП и вправе провести законность и проверку транспортируемых грузов», – подчеркнул он.

Указ содержит перечень документов, необходимых для пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью.

У иностранных граждан или лиц без гражданства должны быть действительные документы, удостоверяющие личность, признаваемые в РФ. У граждан РФ – действительные паспорта. У военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, органов безопасности – служебное удостоверение, командировочное удостоверение, служебное задание или боевое распоряжение. У граждан Донецкой народной Республики, Луганской народной Республики, не имеющих гражданство Российской Федерации, должен быть паспорт гражданина ДНР, удостоверение личности ЛНР, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста.

В случае, если у граждан отсутствуют документы, удостоверяющие личность, на пунктах пропуска они могут подать заявление о предоставлении временного убежища с одновременным проведением процедуры установления личности. Этим занимается Министерство внутренних дел по Республике Крым.

Условия для прохождения государственной границы должна обеспечить дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы при участии Минтранса Крыма.