Аксёнов: жители Украины нам не враги

Фотографий и видео с места прилетов или падения летательных аппаратов в социальных сетях стало гораздо меньше, а имеющиеся опубликованы не по злому умыслу. Крымчане научились различать сфабрикованные сообщения от правдивых и не ведутся на провокации.

Такое мнение в интервью «Россия 24» высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле тех, кто умышленно публикует, гораздо меньше, а те, кто не умышленно, к сожалению, ещё есть. Кто-то ради хайпа фотографирует, мы видим чётко и ясно, что размещено, перепроверяем, понимаем, что было сделано из глупости. Тоже иногда бывает так, что простота хуже воровства. Поэтому нужно отдавать своим поступкам отчет и помнить, что рядом находится зона проведения боевых действий», – отметил он, отвечая на вопрос о законодательной инициативе Крыма об ответственности за публикацию снимков о работе ПВО или ракетных атаках на полуостров.

Прежде Роскомнадзор был готов рассмотреть такой законопроект, запрещающий распространять в СМИ и соцсетях фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений, за исключением официальной информации Министерства обороны РФ. Но с условием, что будут определены механизмы для контроля за соблюдением закона и привлечением к ответственности. Какие бы суммы штрафа не предлагали ввести в Кодекс об административных правонарушениях, нужно было определять критерии распространяемой информации, поскольку все военкоры и репортажи с места событий в тылу становились вне закона.

Аксёнов считает, что достаточно официальных источников информации и его страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе событий, и не поддаваться на провокации, на которые, по его оценке, крымчане уже не обращают внимания.

«На самом деле сегодня доверие президенту и доверие ребятам, которые выполняют задачи на передовой, – высокое, и крымчание знают, что Крыму ничего не угрожает. Поэтому реакция на фейки, вбросы, которые регулярно происходят (ежедневно практически мы узнаём какие-то фантастические «новости»), – реакции на это уже практически никакой нет. Все уже понимают и различают, где фейк, а где правда. А правду говорят наши СМИ, поэтому всем советую обращать внимание только на официальные источники информации. А лучше – той информации, которая размещается на моей странице», – указал глава Крыма.

Он добавил, что Крым не исчезнет из украинской информационной повестки до окончания СВО.

«Про Крым им надо забыть, и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО – признание Крыма на международной арене. Поэтому, чем меньше они будут думать о Крыме, как об украинском регионе, потому что эта тема ушла навсегда, тем лучше, я думаю будет для всех, в том числе для жителей Украины. При этом жители Украины нам не враги. Сегодня можно сопоставить те процессы, которые происходят, с гражданской войной. Объективно, в большинстве своём жители Российской Федерации, крымчане, знают тех людей, с кем мы воюем. Мы заканчивали одни и те же военные учебные заведения с различными украинскими военачальниками, и сегодня противника знаем лучше некуда. Поэтому, когда они поймут, что Крым для них закрыт и не только Крым, а в целом возможность противостоять или навредить России, тем лучше для всех. Тем более, преград для украинцев никогда на самом деле не было, ни в Российской Федерации, ни в российском Крыму после 2014 года. Мы, наоборот, стремились показать, что нас ничего не разъясняет. Разъединили нас бестолковые политики, жадные и вороватые, больше нечему. К сожалению, вражеская пропаганда оказалась эффективнее в этой части. И страна, которая нам по духу была гораздо ближе, чем к Западу, и мы жили в одной стране до 1991 года, тем не менее там свернули сознание совсем в другую сторону за определённый период – это тоже технологии. Нам думать надо о том, как противодействовать этому в дальнейшем», – заключил Аксёнов.