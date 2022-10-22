Шойгу просят наградить крымских татар, геройски погибших в СВО

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Совет крымских татар обратился к главе Крыма с просьбой ходатайствовать перед Министерством обороны РФ о награждении погибших в ходе специальной военной операции на Украине крымско-татарских воинов. Имена первых трех бойцов, достойных посмертной награды, озвучили в эфире телеканала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В их числе Энвер Куртаметов, который был командиром 15-ой крымско-татарской роты народного ополчения и погиб в боях на Херсонском направлении, Эмиль Таяров из Джанкоя и Ридван Бекиров из Евпатории.

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«Я считаю, что это важно, это нужно. Это важно не только им, если они за нами наблюдают с небес, это важно и живым людям, их родственникам, что они не забыли их подвиг, и их гибель была не напрасна», – прокомментировал инициативу кандидат исторических наук и заведующий кафедрой истории КИПУ им. Якубова Эмиль Сейдалиев.

Со своей стороны, заместитель председателя «Российского союза ветеранов Афганистана» Юнус Назаров отметил, что крымские татары выполняют свой воинский долг наравне с представителями других народов РФ.

«Я считаю, что крымские татары, которые выполняют долг в составе наших вооружённой группировки, показывают и примеры мужества, и героизма, – подчеркнул он. – Хочу сказать, что на данный момент они так же, как и все остальные военнослужащие российской армии готовы выполнить поставленную задачу».