Аксёнову продлили возможности и придали вес в Крыму – но повысили ответственность перед центром

20.05.2022  18:20 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Выборы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия


Парламент Крыма снял ограничение сроков пребывания в должности главы республики одним лицом более двух сроков подряд.

Также депутаты наделили главу полномочиями по контролю за руководителями муниципальных округов – председателями местных советов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламент Крыма снял ограничение сроков пребывания в должности главы республики одним лицом более двух...

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Изменения внесут в Конституцию Крыма, которая действует с апреля 2014 года. После того, как в декабре прошлого года был принят новый федеральный закон, согласно которому руководители регионов получили право избираться более двух сроков подряд, потребовались корректировки в Конституцию РК.

«Ранее такое ограничение было установлено в федеральном законодательстве, но как показала практика, создавать искусственные ограничения для лиц, которые эффективно работают и пользуются поддержкой подавляющего большинства населения, нельзя», – пояснил глава парламентского комитета по законодательству Сергей Трофимов.

Действующий глава Крыма Сергей Аксенов занял свой пост в сентябре 2014 года и второй срок его полномочий заканчивается в 2024 году.

Среди остальных правок – расширение полномочий главы Крыма по контролю за органами исполнительной власти и главами муниципалитетов-председателей местных советов. Последних руководитель региона будет наказывать дисциплинарно и даже отстранять от должности, чего ранее не предусматривалось.

Увольнять председателей советов будут по-прежнему через голосование в депутатском зале. Также теперь глава Крыма будет выстраивать систему органов исполнительной власти, чем займется уже с начала 2023 года.

Вместе с тем, впервые вводится возможность прямого назначения президентом РФ врио главы Крыма, если действующий не в состоянии исполнять свои обязанности, и должность заместителя главы республики. Кандидат на должность главы Крыма, равно как и депутат Госсовета РК, не может иметь иное гражданство, кроме РФ. С главы Крыма и Госсовета РК снята обязанность согласовывать на должность прокурора республики.

Отныне в Конституции закреплено понятие брака, как союза мужчины и женщины. Изменения вступят в силу в основной закон после их официального опубликования.

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