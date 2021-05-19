Актер Александр Барановский оценил значимость фильма «Турист» для народа ЦАР

19.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Актер Александр Барановский, сыгравший одну из ролей в фильме «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, рассказал о том, как проходили съемки киноновинки.

Премьера «Туриста» на российском ТВ состоится 19 мая. Картину в 23:40 по московскому времени покажет телеканал НТВ. Сюжет фильма разворачивается вокруг событий конца 2020 года. Тогда в ЦАР намечались президентские и парламентские выборы, сорвать которые пытались бандформирования, подконтрольные экс-главе государства Франсуа Бозизе. Главный герой — инструктор из РФ с позывным Турист, который оказывается в эпицентре кризиса.

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Александр Барановский в интервью журналу «Слово и Дело» рассказал о значимости фильма для России и задействованного в нем африканского населения. В картине Александр исполнил роль инструктора с позывным Лимон — своеобразной примирительной стороны между двумя главными героями.

«В фильме есть два персонажа, своеобразные «ангел» и «демон», которые опекают третьего — офицера с позывным Турист. И наши герои пытаются с двух сторон как-то повлиять на парня, научить его достойно выполнять свою работу, достойно жить. И делают это разными способами. Один — в силу своего опыта и непримиримостью со своими впечатлениями от жизни. Другой, Лимон — с положительной точки зрения, радостной и позитивной», — рассказал Барановский.

Актер считает, что «Турист» — проект по-настоящему особенный. Хотя бы потому, что показанные в нем события происходили в ЦАР еще совсем недавно.

«Существует такая западная традиция снимать фильм по свежим, еще не остывшим событиям. В российском кинематографе такие истории только-только появляются. Прошло всего полтора-два месяца с описанных в фильме событий в ЦАР. И вдруг уже появляется сценарий, появляются персонажи. Появляется кино», — добавил артист.

Актер высоко оценил мастерство африканских коллег — многие из местных актеров никогда ранее не принимали участия в съемочном процессе. Однако тот факт, что сами участники съемок пережили то, что показано в фильме, делает картину очень эмоциональной и искренней.

Высказался Барановский и о роли российских инструкторов в событиях 2020 года. По мнению артиста, они выступили для центральноафриканцев этаким «надежным другом», готовым прийти на помощь в трудную минуту.

«Будем правдивы, это была в том числе гражданская война, свои пошли против своих. И есть позиция сильного друга, которая дает уверенность более слабому. Это очень важно — чувствовать себя психологически готовым дать отпор», — подчеркнул актер.