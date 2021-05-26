Актер из «Бригады» объявил Россию «страной победившего быдла»

26.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Российский телеведущий Владимир Соловьев якобы занимается разжиганием межнациональной розни и агрессии.

С таким утверждением в интервью «Московскому комсомольцу» выступил российский актер Павел Майков, получивший известность после выхода сериала «Бригада».

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«Все знают, что происходит, но ничего не меняется. Вопят: «За Победу!», а в трех шагах от них война идет. Люди призывают к миру, а потом говорят: «Сдохни, тварь». Что с нами происходит? В кого мы превратились?.. Случайно посмотрел передачу «Музыкальный ринг» 1986 года с участием группы «Аквариум». Так там совсем другие люди сидели в зале. Они пытались понять музыку – то, что пел БГ. У них другие лица и глаза», – сказал актер.

«А теперь мы видим вашего коллегу Владимира Соловьева, разжигающего агрессию и межнациональную рознь. Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь? Зачем парад в мирном городе?..

Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла», – заявил Майков.