Актер, обзывавший русских людей хамами, теперь помогает собакам Донецка

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Актер Алексей Серебряков, ранее называвший Россию «нищей страной с рабской идеологией», якобы покаялся и занимается гуманитарной работой на Донбассе.

Об этом в интервью «Абзацу» заявил военный офицер, заслуженный артист России, руководитель группы «ZVёздный десант» Алексей Огурцов.

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«Ты знаешь, как он покаялся. Он занимался приютами для собак. Сейчас он возит собак из Луганска в свои приюты. То есть Лешка осознал, публично объяснил ту позицию свою. Как он сказал, неправильно вынесли его диалог. Он думал в голове об этом, а получилось немножко по-другому. Он выступил, покаялся и принимает участие сейчас в гуманитарной миссии. Занимается бездомными собаками Донецка и Луганска, корма поставляет», – сказал Огурцов.

Серебряков уехал из России в Канаду в 2018 году. После этого в интервью иноагенту Юрию Дудю он заявил, что «национальной идеей в России являются сила, наглость и хамство».

Однако уже в 2021 году актер вернулся в Россию и продолжил сниматься в кино. В прошлом году представления спектакля с его участием «Эйнштейн и Маргарита» стали массово отменять в российских регионах.

В 2022 году Серебряков стал переводить в фонд помощи Донбассу 15% от своих гонораров и помог 13-летней жительнице «ДНР».

В этом году Серебряков со своей партнершей по запрещенному спектаклю Ксенией Раппопорт представили Россию на кинофестивале в Индии фильмом «Единица Монтевидео». Покаялась ли Раппопортт, которой было «очень стыдно и очень страшно» за СВО, не сообщается.