Актер Панин: Крымчан насильно заставляли брать российские паспорта

13.10.2021 12:37 (Мск)

С 1998 года можно было наблюдать, что большинство крымчан выступало за воссоединение с Россией, однако после крымского Референдума многие из них вдруг заговорили, что не все хотели в состав РФ.

Об этом в интервью украинскому антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил покинувший Россию скандальный актёр Алексей Панин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это избитая фраза, но Макаревич сказал правильно: о каком референдуме можно говорить под дулами автоматов? Это враньё можно где-нибудь в Бодайбо, в тайге рассказывать, всем же понятно, что никакого референдума в Крыму не было.

Да, действительно, я в Крыму с 98-го года, моя первая любовь Ялты, я действительно наблюдал на протяжении многих лет, что крымчане хотели в Россию. Я не могу ответить за всех крымчан, но с кем я общался, они со мной общались не просто как с российским актёром, а мы вместе шашлыки жарили», – рассказал Панин.

«Да, да, особенно севастопольцы, побережье», – соглашался Гордон.

«Это так, но после того, как всё это произошло, я опять таки общался с теми же крымчанами, и мне рассказывали, как чуть ли не насильно заставляли менять паспорта, я сейчас могу быть не точным. Но я могу сказать точно то, что люди, оказывается, не все хотели в Россию, и сейчас они там несчастливы, что стали Российской Федерацией», – утверждает актёр.

«Ну, получили полицейское государство», – поддакнул Панину пропагандист.

«Никакого референдума не было, – повторил актёр. – Да, может быть, многие люди, действительно, верили, что придёт Россия, и всё изменится, и пенсии увеличатся».

«Они и увеличились, наверняка», – сказал Гордон.

«Но референдум не проходит за три дня, и он, наверное, по-другому как-то проходит», – предположил Панин.