Актеры «Вечернего квартала» обстебали министров: если гривна упадет, валите все на нас
Артисты “Вечернего Квартала” прокомментировали раздутый грантоедскими СМИ и сторонниками Петра Порошенко скандал вокруг песенной пародии, которую в субботнем выпуске шоу исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом говорится в посте, который “Квартал” опубликовал на своей странице в соцсети.
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Претензию в свой адрес о якобы спорной моральности шуток про сгоревший в результате поджога дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой артисты называют надуманной.
“Почти каждый новый выпуск “Вечернего Квартала” становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. “Квартал” – это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам”, – отстаивают свое право на шутку юмористы.
Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают артистам повод для сатиры, уверены участники “Вечернего Квартала”.
“Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его”, – отмечено в заявлении “Вечернего Квартала”.
Юмористы с сарказмом упомянули министра культуры Владимира Бородянского, извинившегося перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в юмористическом шоу.
“Также хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку “Вечернего Квартала”, чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет”, – сообщили комики.
Напомним, Бородянский отреагировал на сатирический кавер одним из первых, принеся извинения Валерии Гонтаревой за участие в пародии “Вечернего Квартала” хора имени Веревки. Вторым министром, раскритиковавшим “Квартал”, стал Тимофей Милованов, по мнению которого песня в исполнении Евгения Кошевого и хора Веревки якобы вредит инвестиционной привлекательности страны, поскольку Гонтареву на Западе считают “выдающимся реформатором”.
“Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: “Из-за шутки комиков “Вечернего Квартала” гривна упала в пять раз”. “Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого”, – говорится в публикации “Квартала”.
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