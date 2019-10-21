Актеры «Вечернего квартала» обстебали министров: если гривна упадет, валите все на нас

21.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Артисты “Вечернего Квартала” прокомментировали раздутый грантоедскими СМИ и сторонниками Петра Порошенко скандал вокруг песенной пародии, которую в субботнем выпуске шоу исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в посте, который “Квартал” опубликовал на своей странице в соцсети.

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Претензию в свой адрес о якобы спорной моральности шуток про сгоревший в результате поджога дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой артисты называют надуманной.

“Почти каждый новый выпуск “Вечернего Квартала” становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. “Квартал” – это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам”, – отстаивают свое право на шутку юмористы.

Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают артистам повод для сатиры, уверены участники “Вечернего Квартала”.

“Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его”, – отмечено в заявлении “Вечернего Квартала”.

Юмористы с сарказмом упомянули министра культуры Владимира Бородянского, извинившегося перед Гонтаревой за участие хора имени Веревки в юмористическом шоу.

“Также хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку “Вечернего Квартала”, чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет”, – сообщили комики.

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Напомним, Бородянский отреагировал на сатирический кавер одним из первых, принеся извинения Валерии Гонтаревой за участие в пародии “Вечернего Квартала” хора имени Веревки. Вторым министром, раскритиковавшим “Квартал”, стал Тимофей Милованов, по мнению которого песня в исполнении Евгения Кошевого и хора Веревки якобы вредит инвестиционной привлекательности страны, поскольку Гонтареву на Западе считают “выдающимся реформатором”.

“Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: “Из-за шутки комиков “Вечернего Квартала” гривна упала в пять раз”. “Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого”, – говорится в публикации “Квартала”.