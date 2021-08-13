Активист Ходорковского устроил дебош, услышав приговор суда

13.08.2021, Москва, Елена Острякова

Активист нежелательной в России организации Артем Милушкин устроил погром в зале Псковского районного суда после того, как услышал свой приговор – 11 лет лишения свободы.

Мужчина отрывал прикрученные к полу металлические скамьи и колотил ими в решетки клетки, в которой находился, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Слушателей вывели из зала, оглашение приговора переместилось в другой зал, куда господина Милушкина привели с закованными за спиной руками.

Псковский районный суд признал Милушкина и его супругу Лию виновными в торговле наркотиками и организации поджогов.

Милушкина приговорена к лишению свободы на 10,6 лет. Она возглавляла псковскую «Открытую Россию» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Защита Милушкиных намерена обжаловать приговор.