Активист майдана: В Крыму и Донбассе не было и нет предпосылок сепаратизма

02.07.2019, Киев, Игорь Петров

Предложение главы Офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить статус регионального русскому языку в Донбассе идет вразрез с позицией Украины относительно конфликта на востоке страны.

Об этом в эфире канала UA:Перший возмущенно заявил экс-советник министра обороны Украины Александр Данилюк, один из организаторов захвата правительственных учреждений в Киеве во времена Евромайдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человек, который фактически возглавляет команду президента Зеленского, делает заявления, которые абсолютно не соответствуют действительности, которые полностью совпадают с российской позицией по Украине, что это – гражданский конфликт, который был начат из-за того, что русскоязычное население Крыма и Донбасса дискриминировалось Киевом.

Это неправда. Мы прекрасно понимаем, что никаких предпосылок для того, чтобы говорить о сепаратизме на Донбассе, даже в Крыму, не было. Можем посмотреть, какие политические силы играют там на выборах. Те, которые мы можем отнести к сепаратистским, например, партия Наталии Витренко, что-то набирали, но это было в районе 15%. Это маргинальная часть даже там.

Сегодня на освобожденных территориях, в Славянске, Краматорске, Мариуполе, нет никаких выступлений, социология не показывает никаких проблем. Это подмена понятий», – уверен Данилюк.

Как известно, около 90% жителей Донбасса проголосовали за независимость от Украины во время народного референдума 2014 года.

Кроме того, в Мариуполе никто не забыл, как после захвата второго по величине города ДНР летом 2014 года – по нему прокатилась волна репрессий, в ходе которых произошли внесудебные расправы с противниками националистического режима, убийства и пытки оппозиционных журналистов и простых горожан.

В Крыму детонатором народных волнений и Русской весны послужила отмена Верховной Радой регионального статуса русского языка.