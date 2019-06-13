«Активист» Паша из Кишинёва стращает в Киеве «сливом» Приднестровья
Сценарий смены власти в Молдове предполагает реинтеграцию Приднестровья под контроль Кишинева – Россия, якобы, согласилась на такой сценарий, чтобы следом совместно с ЕС реализовать превращение Украины в федерацию, вернув в ее состав ЛДНР на правах широких автономий.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил молдавский «гражданский активист» – грантоед Валерий Паша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия сейчас играет позитивную роль, по мнению ЕС и населения Молдовы. Россия помогает народу Молдовы избавиться от своего основного врага, олигархической диктатуры.
Украина при этом не принимает участие в этих процессах.
Россия пытается доказать Западу, ЕС, что она способна на конструктивные действия.
Когда вице-премьер России в Кишиневе говорит: «мы уважаем европейский выбор Молдовы», когда они официально отрицают дискуссии, связанные с федерализацией…
Я уверен, что они просто будут «сливать» Приднестровье Молдове на условиях, которые выгодны ЕС. Им очень нужно показать, что они могут быть конструктивными – и что в Украине, на Донбассе, ничего не решается не потому, что Россия неконструктивна, а потому что Украина неконструктивна», – сказал Паша.
Спасибо!
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