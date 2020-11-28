Активистки Pussy Riot привязали омоновца к фонарному столбу в центре Москвы

28.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Либеральная группировка Pussy Riot провела очередную провокационную акцию в центре Москвы – две девушки в русских национальных костюмах примотали скотчем к фонарному столбу мужчину в форме полицейского. Акция называлась «Осторожно, хрупкое!». По замыслу организаторов, так высмеивались уголовные приговоры либералам, которые были признаны виновными за бросание бутылок с водой в бойцов ОМОНа во время разгона несанкционированных акций протеста.

Однако сценарий провокации был нарушен. Очевидно, что организаторы рассчитывали на арест девиц полицией, что обернулось бы «вирусным» распространением фотографий в Сети, где силовики тащат в «хрупких акционисток» в кокошниках. Правоохранители же ограничились задержанием Фархада Израфилли-Гильмана, изображавшего ОМОНовца.

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Как известно, президент РФ Владимир Путин ранее отверг обвинения в адрес России по поводу чрезмерно жестких действий полиции во время разгона несанкционированных акций протеста. Путин напомнил, что правоохранители на Западе действуют зачастую куда более строго.

«Есть правила определенные по проведению тех же публичных акций. Знаете, какие? Почти во всех европейских государствах за нарушение правил проведения уличных манифестаций или проведение этих акций без разрешения предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы, в некоторых странах, вполне демократических, в Великобритании – пять лет, в Швеции – десять, в США – десять. Неплохо? Хорошо это или нехорошо? Вы понимаете, есть определенные правила, которые вырабатываются на основе практики их применения. Во Франции не было этого. Страна столкнулась с тем, что мы сейчас наблюдаем, ужесточает эти меры. Ужесточает», – отметил Путин.

«Бросил какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело. Вот в этом все дело!» – заключил глава государства.