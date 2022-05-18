Активисты опубликовали «Календарь Беглова» с «достижениями» губернатора Петербурга

18.05.2022  13:42 (Мск)
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Дзен, Местная власть, Политика, Россия, Санкт-Петербург


Члены общественного движения «Молодой Петербург» опубликовали «Календарь Беглова» с перечислением достижений губернатора Северной столицы Александра Беглова за текущий год. В него попали провалы мусорной и транспортной реформ, разрушения памятников и другие актуальные городские проблемы.

Активисты напомнили, что недавно губернатор Беглов отчитался о работе правительства за год и признал наличие некоторых проблем. Общественники отметили, что в своем докладе градоначальник сообщил не обо всем, поэтому в «Молодом Петербурге» решили создать календарь, в котором перечислили провалы главы города за текущий год.


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В «Календаре Беглова» перечислены многочисленные провалы губернатора в городской повестке. Например, в нем отмечается начало года, когда Смольный запустил мусорную реформу, но не смог инициировать старт без ряда проблем, которые привели к появлению стихийных свалок и невывозу мусора по несколько дней. Кроме того, активисты прошлись по работе коммунальных служб этой зимой, когда снег и лед на улицах лежали неделями и не убирались, что приводило к многочисленным травмам и ушибам.

Отдельно активисты отметили транспортную реформу, которая началась 1 апреля этого года. Она ознаменовалась потерей многих удобных маршрутов, сокращением числа автобусов и, как следствие, увеличенным временем ожидания.

Активисты выпустили лимитированный тираж «Календаря Беглова» в количестве 100 штук. Раздавать его будут в «местах славы» губернатора – у протекающих станций метро, разрушенных фасадов и в очередях на остановках.

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