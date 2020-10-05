Активисты SERB и НОД попытались сорвать конференцию пропагандистов майданных технологий

05.10.2020, Москва, Елена Острякова

Активисты патриотических организаций SERB и НОД попытались сорвать конференцию «Протест как квест», которая проходила в центре Москвы.

Организатором выступил телеграм-канал «Союз протестных групп» (по-другому «Бессрочка»).

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Сербовцев заинтересовал список спикеров, среди которых было много фигурантов несанкционированных уличных протестов в столице летом прошлого года: Алексей Миняйло, Михаил Плетнев, Павел Крисевич. Напомним, тогда произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Активисты попытались прорваться на мероприятие, но их не пустили. Произошла легкая толкотня у дверей.

На видеотрансляции, которую вели организаторы конференции, видно, что только после стуков в дверь участники и спикеры начинают судорожно надевать медицинские маски.

Через какое-то время подъехала полиция. Правоохранители проверили документы на аренду помещения (она была оформлена через интернет) и на время вывели из зала всех несовершеннолетних (их было порядка десятка, примерно треть собравшихся).

Участники конференции вступали в перепалку с полицейскими и активистами SERB и НОД. В целом майданщиков прервали примерно на час. После ухода полиции и активистов-патриотов они продолжили свое заседание.

Речь на конференции шла о политических, а не о социальных протестах. На слайдах часто фигурировал президент РФ Владимир Путин, которого предлагалось «разочаровывать».

Из опроса участников выяснилось, что молодых людей волнует только «свобода». Ни экономические, ни социальные права кого бы то ни было они отстаивать не собираются. То есть речь шла исключительно о майданных технологиях по дестабилизации общества. Как выясняется, провести подобное мероприятие в Москве до смешного легко.