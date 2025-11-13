«Активнее надо быть!» – британский лорд требует вторжения в Галичину

Елена Острякова.  
13.11.2025 18:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 474
 
Великобритания, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина


НАТО должна разместить свою ПВО на Западной Украине.

Об этом почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона сэр Лоуренс Фридман заявил на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Россия действительно ведет какую-то деятельность в странах Балтии и Польше в воздушном пространстве с помощью своих беспилотников и самолетов, это повод задуматься о противовоздушной обороне. И если вы собираетесь ее укреплять, то не стоит ограничиваться только границей.

Имеет смысл разместить ее на некотором расстоянии вглубь страны. И почему бы не включить в это Западную Украину. Нам нужно активней противостоять России. Мы слишком пассивны в этом вопросе», – сказал Фридман.

