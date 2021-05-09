Активность боевиков на севере Мозамбика стала серьезной угрозой для населения

09.05.2021, Москва, Игорь Прасолов

Население города Пальма, расположенного на севере Мозамбика, не может вернуться в свои дома. Ранее населенный пункт был атакован и захвачен радикалами, присягнувшими на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в РФ).

Около 20 тысяч человек покинули поселение из-за наступления вооруженных подразделений боевиков. Уже более месяца беженцы проживают в лагере, разбитом возле завода компании Total в провинции Кабу-Делгаду.

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Участившиеся атаки террористов значительно усложнили ситуацию в северной части Мозамбика. С активностью радикалов не справляются местные военные, а также иностранные ЧВК, приглашенные правительством для оказания помощи.

Удачнее других структур с боевиками на территории африканской страны удалось справиться специалистам из России, среди которых по слухам были представители «ЧВК Вагнера». Их пригласили власти для стабилизации обстановки на время выборов. После проведения голосования «вагнеровцы» покинули территорию Мозамбика, после чего боевики снова подступили к городам.