Активность нарастает: «Газпром» показывает готовность идти против США

18.10.2020, Москва, Елена Острякова

«Газпром» может закончить строительство газопровода «Северный поток-2» уже в конце 2020 года. Об этом свидетельствует тот факт, что Евросоюз не стал вводить против этого проекта санкции в связи с «отравлением» оппозиционного российского блогера Алексея Навального.

Такое мнение в эфире youtube-канала PolitWera высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции Евросоюза – единственное, что могло бы остановить достройку «Северного потока-2». «Газпром» показывает, что он готов пойти на нарушение американских санкций, которые были введены в конце 2019 года, и приступить к достройке. Активность нарастает», – сказал Юшков.

В пользу этого, по его мнению, говорит то, что трубоукладочное судно «Академик Черский», простоявшее несколько месяцев в порту Мукран, вышло в море.

«Вокруг него крутятся какие-то суда снабжения. Может быть, они загружают трубы. Видимо, все это время шла перенастройка сварочного оборудования, потому что он на Дальнем Востоке работал с трубами меньшего диаметра. Наверное, ждать нам осталось недолго.

Сейчас проходят ходовые испытания. Следующим шагом должна быть установка на точку и начало трубоукладки. Конечно, это займет больше времени, чем летом, потому что сейчас штормов больше, и скорость прокладки будет ниже.

Но даже если по километру в сутки он будет прокладывать, в течение трех-четырех месяцев он эти работы закончит. Даже есть шанс, что «Газпром» закончит «Северный поток-2» до конца 2020 года», – сказал Юшков.

Он прогнозирует, что газопровод будет запущен во 2-3 квартале 2021 года.

«Сейчас Европе столько газа не нужно. Тем более, что в 2020-м году «Газпром» обязан прокачать через Украину 65 млрд кубов, а с 2021-го и последующие годы – по 40 млрд. кубов. То есть у него появятся объемы, чтобы загружать «Северный поток-2», – сказал Юшков.