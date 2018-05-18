18.05.2018, Донецк, Александр Гусар

2 634 просмотров

Активность под Горловкой – отвлекающий манёвр: ВСУ готовят наступление на другом участке

Возросшая активность ВСУ на Горловском направлении может быть отвлекающим манёвром. Реальное наступление ВСУ возможно на южном участке фронта.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Массированные обстрелы украинских силовиков по пригороду Горловки могут быть отвлекающим маневром, на котором украинское командование планировало ограничиться политической победой и фиктивным улучшением своих позиций.

Основным направлением для подготовки противника к наступлению остается юг Республики, где противник не только концентрирует запрещенное вооружение, но и накапливает материальные средства. Это характерно заметно по тому, как оккупанты экономят свои боеприпасы, сократив обстрелы территории Республики от Донецка и ниже к Азовскому морю.

Подтверждением этому служит опубликованный СМИ документ 30 омбр ВСУ, о готовности соединения к участию в наступательных действиях, подлинность которого мы подтверждаем. Также имеются данные разведки о перемещении танковых подразделений ближе к возможным участкам прорыва», – сообщил Эдуард Басурин.