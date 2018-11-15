Актёр Горбунов, поддержавший Майдан и карателей, скучает по роскоши в Москве

15.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Известный актер Алексей Горбунов, поддержавший Майдан и карательную операцию в Донбассе, перебравшийся в Киев и демонстративно отказавшийся от съемок в России, – признался, что скучает по роскошной московской жизни и пятизвездочным отелям.

Об этом он заявил в эфире украинского радио «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Горбунова, на Украине за пять лет он снимается в два раза реже, чем это было за год в России.

«В России я снимался пять картин в год, главных ролей. Если вы мою историю посмотрите, вы увидите, в скольких фильмах я снялся и какие там роли. За пять лет жизни в Украине я снялся в двух фильмах. Если мы говорим о прокате… Бизнес-класс, пять звезд – это раньше было в моей жизни. Как раньше я жил, еще до переезда домой, сюда. Я ждал новое кино, новая волна у нас начнется, новое движение, новые люди, новая молодежь. Так вот, раньше я жил, перелетая бизнес-классом, я все-таки, известный артист…

Когда я вернулся домой, пережив, ну, я пережил вместе со всеми всю эту боль и продолжаю дальше переживать. Может быть, это и хорошо, что так жизнь колбасит, но это был очень трудный момент, это был такой депрессивный момент в моей жизни, это буквально было месяцев семь назад…

Я готов, настолько мотивирован. Я так давно не снимался в кино, хорошем особенно, что я так мотивирован», – заявил Горбунов.

Ранее Горбунов уточнил, что ради денег готов сниматься в рекламе и отметил, что лучше всего может рекламировать «бухло и сигареты».