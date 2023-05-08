Актёр Машков может стать невыездным из России

Михаил Рябов.  
08.05.2023 16:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Политические диверсии, Россия, Украина


Украина готовит материалы для объявления в международный розыск российского актера Владимира Машкова, которому в Киеве заочно предъявлены обвинения в «поддержке действий кремлевского режима и оправдания военной агрессии России». Таким образом, в будущем при выезде за границу артисту может угрожать задержание и депортация по запросу Киева.

В сообщении МВД Украины перечисляются претензии к Машкову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина готовит материалы для объявления в международный розыск российского актера Владимира Машкова, которому в...

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«В своих публичных выступлениях и в социальных сетях мужчина регулярно использует фейки и враждебную пропаганду… 59-летний российский актер театра и кино, народный артист РФ неоднократно высказывался в поддержку войны в Украине, оправдывал действия оккупационной армии, распространял фейки и прокремлевские нарративы. Также Владимир Машков выступал с концертами на временно оккупированных территориях Украины с нарушением порядка въезда на них»,  – говорится в сообщении.

Машкову заочно сообщили о подозрении по статьям уголовного кодекса, которые предусматривают наказание от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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